Между Смоленском и Магилевом начнут ходить автобусы

Между Смоленском и Могилевом возобновят рейсовые автобусы. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 4 июня текущего года между Смоленском и Могилевом снова начнут ходить автобусы. О возобновлении маршрута "Смоленск - Могилев - Смоленск" рассказали в региональном департаменте транспорта со ссылкой на автовокзал Смоленска.

Автобусы из Смоленска в белорусский город будут отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 16:00. Обратный маршрут из Могилева планируется в те же дни, но рано утром - в 6:30.

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