37 пунктов вакцинации от COVID-19 развернули в Смоленской области. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

На Смоленщине развернуто 37 пунктов вакцинации - в областном центре и во всех районах региона. С 1 июня начал работу центр вакцинации в ТРЦ «Макси». Прививочный пункт находится на 3 этаже, у входа в кинотеатр. Часы работы: будни с 10:00 до 18:00. По телефону 8 (4812) 29-43-43 можно записаться на удобное время. Медики будут работать там до 5 июня включительно.

После – 5, 12, 13, 26 июня сделать прививку можно будет в Реадовском парке (с 10.00 до 18.00). А 6, 19, 20, 27 июня всех желающих ждут у ТЦ «Байкал» (с 10.00 до 18.00).

Помимо этого, с 31 мая по 4 июня и с 7 по 11 июня с 11.00 до 18.00 жители региона могут сделать прививку против коронавирусной инфекции в Промышленном филиале МФЦ Смоленской области (ул. Индустриальная, д. 2/13, 2 этаж). Телефон для справок - 8 (4812) 61-26-22, 55-67-82.

Смолян просят иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС!

Также остается доступна запись через регистратуру поликлиник и сайт Госуслуг.

- На сегодняшний день в регион поступило 106717 комплектов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. За сутки в Смоленской области был вакцинирован 985 человек. Всего же первым компонентом вакцины привились 87279 смолян, 68478 – получили второй компонент и полностью завершили процесс вакцинации от коронавируса, - сообщили в Департаменте Смоленской области по здравоохранению.