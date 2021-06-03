В Смоленске появилась первая трансформаторная подстанция c граффити. Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

К Международному дню защиты детей филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» украсил граффити стену своей трансформаторной подстанций в центральной части города Смоленска, расположенной напротив спорткомплекса Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, вблизи Смоленской областной клинической больницы, ИФНС России по г. Смоленску, Администрации Промышленного района города Смоленска, сообщает пресс-служба филиала.

В центре сюжета - правила электробезопасности, которые энергетики пытаются донести до детей и взрослых через художественные образы.

Проект по оформлению энергообъектов подстанций граффити реализован в рамках акции «Смоленскэнерго – детям» и программы по профилактике электротравматизма сторонних лиц.

Как показывает практика, на зданиях с рисунками художников-граффитчиков вандальные надписи появляются реже, поэтому, помимо функции профилактики электротравматизма, успешная реализация проекта позволит в будущем экономить средства на ремонт и покраску фасада энергобъекта.

«В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. К этому празднику мы решили подарить городу рисунок на своем объекте, предостерегающий молодое поколение от неправильных действий с электричеством. Трудно не обратить внимания на яркую подстанцию и призывы героев не нарушать правила электробезопасности, быть острожными. Наша трансформаторная подстанция стала первым объектом в городе с рисунком на энергетическую тематику», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

Планируется, что в ближайшее время в г. Смоленске появится еще одна яркая трансформаторная подстанция.

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