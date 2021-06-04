Полиция разыскивает свидетелей ДТП с мотоциклистом. Фото: Александр БОЙКО

Авария произошла 1 июля 2020 года. Около 01.30 водитель 23-летний водитель Mitsubishi Carisma ехал по ул. 25 Сентября и при повороте в районе дома №35, не пропустил ехавший мотоцикл Kawasaki.

Водитель мотоцикла получил тяжелейшие травмы. Позднее врачи квалифицировали их как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Очевидцев просят помочь следствию, позвонив по телефону - (4812) 77-46-42.