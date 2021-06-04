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Общество4 июня 2021 9:12

За неделю ямочный ремонт провели на 22 улицах в Смоленске

Дороги приводят в порядок во всех районах Смоленска
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За неделю ямочный ремонт провели на 22 улицах в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

За неделю ямочный ремонт провели на 22 улицах в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжают выполнять ямочный ремонт дорог – за последнюю неделю рабочие привели в порядок 22 улицы. На части дорог поверхности выравнивали с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Работы прошли на участках улиц Соболева, Тимирязева, Маршала Жукова, Шевченко, Киевский переулок, Пригородная, 9 Мая, Чернышевского, перекрестках Докучаева-Коммунистическая, Кашена-Карачевский переулок, Московском шоссе, мосту №1 через реку Днепр по ул. Дзержинского, а также на Кашена, Кирова, Черняховского, Слободской, Гвоздовской, перекрестке 25 Сентября - Рыленкова, проспекте Строителей, Энергетическом проезде.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта временно перекроют в центре Смоленска из-за марафона. Полицейские патрули ограничат проезд машин по улицам Воробьева, Черняховского, Энергетическому проезду и Матросова.