За неделю ямочный ремонт провели на 22 улицах в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжают выполнять ямочный ремонт дорог – за последнюю неделю рабочие привели в порядок 22 улицы. На части дорог поверхности выравнивали с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Работы прошли на участках улиц Соболева, Тимирязева, Маршала Жукова, Шевченко, Киевский переулок, Пригородная, 9 Мая, Чернышевского, перекрестках Докучаева-Коммунистическая, Кашена-Карачевский переулок, Московском шоссе, мосту №1 через реку Днепр по ул. Дзержинского, а также на Кашена, Кирова, Черняховского, Слободской, Гвоздовской, перекрестке 25 Сентября - Рыленкова, проспекте Строителей, Энергетическом проезде.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта временно перекроют в центре Смоленска из-за марафона. Полицейские патрули ограничат проезд машин по улицам Воробьева, Черняховского, Энергетическому проезду и Матросова.