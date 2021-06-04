В Смоленске городские службы начали борьбу с борщевиком

Смоленске городские службы начали борьбу с борщевиком. ФОТО: Администрация г. Смоленска.

Городские службы обработали химикатами ряд улиц. Накануне работы прошли на пересечении проспекта Гагарина с Досуговским и Киевским шоссе.

В пресс-службе администрации города говорят, что победить сорняки могут только гербициды.

Отметим, это второй рейд служб - ранее обработку проводили в Ленинском районе.

Ранее большую стихийную свалку ликвидировали после жалоб в Смоленске. Городские службы вывезли десяти мешков мусора.