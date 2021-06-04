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Происшествия4 июня 2021 11:34

«Держал в страхе всю семью»: В Смоленке теща задушила зятя и закопала в теплице

Мужчину искали 6 месяцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленке теща задушила зятя и закопала в теплице. Фото: СКР по Смоленской области.

В Смоленке теща задушила зятя и закопала в теплице. Фото: СКР по Смоленской области.

Преступление произошло в Вязьме в декабре 2020 года. В один из дней мужчина пришел домой нетрезвый и стал угрожать теще, жене и двум маленьким детям. Во время скандала теща вышла за дебоширом на улицу и, когда тот перешел на агрессию, схватила шнур от насоса и задушила зятя.

Позже женщины придумали себе алиби - закопав тело, сказали, что не видели мужчину, что он просто не вернулся домой.

Полицейские нашли погибшего в теплице у дома и отправили на экспертизу.

В СКР по региону сообщили, что мужчина был судим за преступления против половой неприкосновенности, часто проявлял агрессию и держал в страхе всю семью.

Расследование дела продолжается.