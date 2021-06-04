Ремонт дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново начали в Смоленской области. Фото: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор".

В настоящее время в Дорогобужском районе Ельнинский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» начал фрезерование участка протяженностью более 6 км. Затем будут уложены два слоя покрытия и обустроены обочины. Также обновят дорожные знаки, барьерное ограждение и автобусные павильоны.

– Кроме того, в 2021 году в рамках нацпроекта будет отремонтирован еще один участок дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново в Дорогобужском районе протяженностью 4,6 км, – отмечают в компании. – Всего в рамках нацпроекта обновят более 241 км региональных дорог.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске городские службы начали борьбу с борщевиком. Сок ядовитого растения может вызывать ожоги.