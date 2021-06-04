В пяти районах Смоленщины расчистили 92 км просек воздушных линии

Пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» провели расчистку 92 километров (149 га) просек трех воздушных линий 110 кВ и десяти линий 35 кВ.

Наибольший объем расчистки был выполнен на линиях Шумячи-Ершичи, Шаталово-Коминтерн и Десногорск-Коски-Екимовичи. Расчищенные линии питают электроэнергией больше 30 тысяч потребителей, проживающих в Гагаринском, Новодугинском, Шумячском, Ершичском и Сафоновском районах, а также социально-значимые объекты (школы, детские сады, отделения почтовой связи, медицинские учреждения, водокачки, водозаборы) и промышленные предприятия (ООО «Гагаринконсервмолоко», завод «Светотехника», ООО «Гагарин-Останкино», ООО «Флокс», хлебозавод, сырзавод, ООО "Заповедник", ОАО "Теплоконтроль" и другие).

Благодаря проведенной расчистке была повышена общая надежность электроснабжения потребителей электросетей, снижен риск аварий по причине падения деревьев на провода ЛЭП, воздействия неблагоприятных погодных условий.

В ходе расчистки произведена вырубка деревьев и кустарников. Расчистка просек осуществляется работниками подрядных организаций и энергокомпании, а в зависимости от используемых средств и механизмов выделяют ручную (бензопилы, кусторезы) и механизированную (бульдозеры, мульчеры). Объекты и объемы расчистки определяются при формировании ремонтной программы. Активная фаза реализации всегда приходится на весенне-летний период.

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