Сильный пожар разгорелся посреди ночи под Смоленском

Хозяева не смогли потушить хозпостройку своими силами. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Гагаринском районе в полночь вспыхнула хозяйственная постройка. Жители села Серго-Ивановское Гагаринского района заметили, что хозпостройка полыхает полностью, и сразу же вызвали на помощь пожарных.

- Ещё до прибытия огнеборцев они пытались сдержать разбушевавшуюся стихию, однако пламя стремительно распространялось по небольшой дощатой постройке. Прибывший личный состав 21 пожарно-спасательной части города Гагарина уже менее чем через 15 минут справился с пламенем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Дощатая постройка уничтожена. Что стало причиной пожара - устанавливают специалисты.