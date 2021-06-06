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Происшествия6 июня 2021 10:53

Сильный пожар разгорелся посреди ночи под Смоленском

Жители пытались потушить огонь своими силами, но не смогли
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Хозяева не смогли потушить хозпостройку своими силами. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Хозяева не смогли потушить хозпостройку своими силами. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Гагаринском районе в полночь вспыхнула хозяйственная постройка. Жители села Серго-Ивановское Гагаринского района заметили, что хозпостройка полыхает полностью, и сразу же вызвали на помощь пожарных.

- Ещё до прибытия огнеборцев они пытались сдержать разбушевавшуюся стихию, однако пламя стремительно распространялось по небольшой дощатой постройке. Прибывший личный состав 21 пожарно-спасательной части города Гагарина уже менее чем через 15 минут справился с пламенем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Дощатая постройка уничтожена. Что стало причиной пожара - устанавливают специалисты.