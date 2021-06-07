В крепостной стене в Смоленске хотят сделать выставочный центр. Фото: паблик «Смоленск» ВКонтакте.

Выставочный центр хотят сделать площадкой для проведения крупных выставок предметов коллекций из собраний музеев России и мира. Планируется, что учреждение будет находиться в районе Копытенских ворот.

В крепостной стене в Смоленске хотят сделать выставочный центр. Фото: паблик «Смоленск» ВКонтакте.

- Помещение зонировано, разделено на входную часть, музейную и концертную. Внутри атриума находится два лифта и две лестницы, которые ведут на башни и прясло, тем самым образуя кольцеобразную систему посещения музея, - сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Ранее «КП» писала, что кинотеатр «Современник» закрыли до осени, но о ликвидации учреждения речи не идет.