На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы». Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов.

В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

В составе поезда 9 выставочных вагонов. В каждом инсталляции с эпизодами войны, связанные хронологией событий. Посещение всей экспозиции поезда дает возможность зрителю погрузиться в историю Великой Отечественной войны - от ее начала до победного мая 1945 года, а использованные при ее создании современных мультимедийных технологий создает эффект присутствия.

Экспозиция будет доступна 9 и 10 июня на вокзале ст. Смоленск с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный. Обращаем внимание, что посетить передвижной музей «Поезд Победы» можно только по предварительной регистрации на сайте https://поездпобеды.рф/registration/, которая будет открыта с 7 июня.

Посещение экспозиции передвижного музея «Поезд Победы» возможно только небольшими группами ввиду малого свободного пространства внутри вагонов и действующими ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции.

Пригласительный билет предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому и его детям или внукам (от 6 до 17 лет включительно) без их отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии отдельной регистрации. Сопровождение взрослыми детей от 6 до 11 лет обязательно.