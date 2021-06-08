80 тысяч цветов высадят в парках и на улицах в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Работники городской службы высадят на улицах и в парках бегонию разных видов, бальзамин, колеус, цинерария и другие цветы.

В администрации Смоленска отмечают, что всего в областном центре будет обустроено 113 цветников общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров. В течение сезона специалисты планируют высадить на них более 350 тысяч однолетников.

Ранее «КП» писала, что около «ЦУМа» зацвели клумбы «Девчата».