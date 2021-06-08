Свидетелей тройного ДТП с мотоциклом ищут в Смоленске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП произошло 27 мая 2021 года около 23.28 на улице Шевченко. 40-летняя водитель Kia ехала в сторону улицы 2-й Верхний Волок и, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулась с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 25-летний мужчина. Затем мотоцикл столкнулся еще с Audi. После ДТП автоледи скрылась.

Очевидцев аварии просят связаться со следствием по телефону - 8 (4812) 77-46-18.

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