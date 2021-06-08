В Смоленске изменится график работы отделения по регистрации машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 и 13 июня в отделении №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области - выходной день. А с 14 июня сотрудники работают согласно утвержденному графику.

Руководство отделения обращает внимание автомобилистов на удобство записи через портал государственных и муниципальных услуг.

С марта 2021 года появилась возможность подачи заявлений для предоставления государственных услуг «Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности» с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг непосредственно в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

При подаче такого заявления в личном кабинете пользователя на сайте «Госуслуги» гражданам сообщается PIN-код, который необходимо ввести в терминале электронной очереди по прибытии в подразделение Госавтоинспекции. Заявитель вводит полученный на сайте PIN-код в терминале электронной очереди в разделе «Предварительная запись» и ожидает вызова по номеру полученного талона.

Для получения иных государственных услуг по линии ГИБДД, через портал Госуслуги получение и введение PIN-кода пока не предусмотрено.