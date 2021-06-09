Уголовные дела завели после сообщения о проживании людей в гнилых домах в Гагарине. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

СУ СК России возбудил ряд уголовные дел на гагаринских чиновников. В ведомстве не называют имен, но указывают, что под «особое внимание» попали должностные лица Администрации МО «Гагаринский район», ГУ – Управления ПФР в Гагаринском районе Смоленской области (межрайонного) и Администрации МО «Гагаринский район», а также управляющая компания.

Поводом стала публикация СМИ о жителях домов №2 по ул. Советская Набережная и №93 по ул. Гжатская в городе Гагарин, которые вынуждены жить в разрушающихся домах. Сначала правоохранители инициировали проверку, а после информация подтвердилась – люди действительно жили в разрушающихся домах, где местами прогнили полы и стены.

– С января 2004 по май 2021 года должностными лицами Администрации МО «Гагаринский район» не были приняты меры к переселению людей, в том числе относящихся к социально незащищённым категориям, из аварийного жилья, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области. - При этом, с января 2017 по декабрь 2020 года должностными лицами ГУ - Управления ПФР в Гагаринском районе и Администрации МО «Гагаринский район» приняты решения о направлении средств маткапитала ряда людей на приобретение жилых помещений в доме № 2 по ул. Советская Набережная г, фактически находящихся в аварийном состоянии.

Также в материалах дела сообщается, что управляющая организация с января 2018 по май 2021 года не проводила на должном уровне текущий ремонт домов.

Следствие по делу продолжается.