25 млн рублей хотят потратить на замену теплосети в районе улицы улице Ново-Киевской в Смоленске. Фото: ПАО "Квадра".

Сотрудники филиала «Квадра» уже приступили к работам. В пресс-службе компании отмечают, что срок эксплуатации старых сетей закончился.

Новые трубы более долговечны – их преимущество в предизолированности и пенополиуретановой изоляции. Заменить хотят 300 метров.

– Ремонтируемый участок – один из ключевых в теплоснабжении Смоленска, от него тепло и горячую воду получают 246 жилых домов и 23 социальных объекта в Ленинском районе города, – сообщил управляющий директор филиала Андрей Кулаев.

Ранее "КП" писала, что ямочный ремонт провели на улице Желябова в Смоленске. Местами в ремонт уходили большие участки.