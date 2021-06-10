За сутки в Смоленской области 2026 человек сделали прививку от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе продолжают работу 37 пунктов, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса, а также 6 мобильных прививочных пункта. Все они обеспечены надлежащим оборудованием для особых условий хранения вакцины.

По данным регионального Оперштаба, по данным на 9 июня, в регион поступило 107 417 доз вакцины трех видов: «ГамКовидВак», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Полностью привились 74 076 жителей региона. Вакцинация населения на территории области ведется с сентября 2020 года.

В то же время на Смоленщине работает 14 лабораторий на диагностику инфекции COVID-19.

За последние сутки ковид был обнаружен на 9 территориях региона. Лидирует по-прежнему Смоленск.