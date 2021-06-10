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Общество10 июня 2021 8:27

Велопарковку установили за памятником Федору Коню в Смоленске

Столицу региона делают доступной для любителей спорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Велопарковку установили за памятником Федору Коню в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Велопарковку установили за памятником Федору Коню в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Металлические конструкции разместили по обе стороны памятника. Воспользоваться ими теперь могут велосипедисты, а также любители самокатов.

Смоляне в соцсетях раскритиковали благие намерения, указав, что место под парковку можно было найти другое: «Классное место для парковки! Как раз все туристы будут фотографироваться с Ф.Конем в окружении великов».

Ранее в сквере за памятником также прошли работы по обрезке деревьев - работники городского Зеленстроя привели в порядок кустарники, выполняющих функцию живой изгороди и отделяющих зону отдыха от дороги.