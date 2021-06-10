Электробезопасные школьные каникулы стали доступны со Смоленскэнерго

Фото: предоставлено Смоленскэнерго.

Мероприятие прошло на базе библиотеки №3 им Б.Л. Васильева, с которой филиал сотрудничает не первый год, проводя не только тематические занятия по электробезопасности и энергосбережению, но и конкурсы рисунков, онлайн-мероприятия, профориентационные беседы для старшеклассников, сообщает пресс-служба филиала.

Дети поучаствовали в интерактивной игре «Команда лучших энергетиков». Цели мероприятия: повторение правил безопасного поведения с электроприборами и вблизи энергоустановов, а также создание мотивации для сбережения ресурсов и электроэнергии.

Разбившись на команды, участники проходили станции, на каждой из которых их ждали новые знания и интересные тематические задания. На станции «Электробезопасность» детей познакомили с правилами поведения вблизи действующих электроустановок, предупредили об опасности, которую таит в себе электрический ток, вместе с энергетиками ребята обсудили правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Одна из станций была посвящена вопросам формирования культуры бережного отношения к электрической энергии и другим энергетическим ресурсам у подрастающего поколения, что является актуальной на сегодняшний день задачей. На станции «Настоящий энергетик» дети познакомились с профессией энергетика и помогли собрать электромонтера на работу – одеть своего одноклассника в спецодежду энергетика и обеспечить его необходимыми средствами защиты – каской, диэлектрическими перчатками и ботами.

В ходе беседы молодые специалисты филиала ответили на десятки вопросов по энергетике.

«В дни летних школьных каникул вопросы детской электробезопасности приобретают особую актуальность. Небезопасные игры и развлечения могут привести к трагедиям. Мы стараемся в ходе мероприятий в игровой форме донести до подрастающего поколения правила поведения вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами. Кроме того, детям интересно и полезно узнать, откуда берется электричество и как использовать привычные бытовые электроприборы с минимальным расходом электроэнергии», - отметила председатель совета по работе с молодежью Смоленскэнерго Анастасия Кулаченкова.

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