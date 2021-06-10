В Смоленске прокуратура начала проверку после смерти девочки в Холм-Жирковском.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
О смерти 11-летней смолянки из Холм-Жирковского района стало известно накануне. В прокуратуре области сообщают, что девочка совершила суицид в минувшие выходные.
- Прокуратура района выясняет обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые подтолкнули ребенка на этот шал, - отмечают в областном ведомстве.
Пользователи соцсетей отмечают, что смерть ребенка может быть связана с игрой. Но официальных комментариев по этой информации не поступало.
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