В Смоленске прокуратура начала проверку после смерти девочки в Холм-Жирковском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О смерти 11-летней смолянки из Холм-Жирковского района стало известно накануне. В прокуратуре области сообщают, что девочка совершила суицид в минувшие выходные.

- Прокуратура района выясняет обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые подтолкнули ребенка на этот шал, - отмечают в областном ведомстве.

Пользователи соцсетей отмечают, что смерть ребенка может быть связана с игрой. Но официальных комментариев по этой информации не поступало.

Ранее в Реадовском парке свел счеты с жизнью молодой мужчина.