Случаи заражения коронавирусом выявили на 15 территориях в Смоленской области. Фото: Стопкоронавирус.рф.

На территории Смоленской области зарегистрировано 31863 случаев заболевания. Из них 13038 – в областном центре. Наибольшее число заражённых на данный момент в Сафонове, Гагарине и Рославле.

К сегодняшнему дню выздоровело 30019 человек, 1052 погибло. Всего в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2766 человек, из них 2000 – в режиме самоизоляции, а 766 – в стационаре. Активная вакцинация населения в регионе продолжается.

Ранее главный врач консультативно - диагностической поликлиники №1 Елена Пчелова поделилась своей историей болезни коронавирусной инфекцией и призвала смолян сделать прививку.

- Я переболела коронавирусом и у меня еще очень высокий уровень антител, поэтому пока не делала вакцину, но многие мои знакомые и родственники привиты и могу с уверенностью сказать, что бояться здесь нечего. Вакцина переносится очень хорошо. Как человек, который переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, хочу сказать одно: не дай бог никому перенести это заболевание, его последствия очень тяжелы, а порой и необратимы, - признается врач.