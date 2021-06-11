Огромную свалку начали ликвидировать в Гагарине. Фото: Региональный оператор ТКО Смоленской области.

Стихийную свалку разбирают на улице Мелиоративная в Гагарине.

– Для транспортирования собранных в ходе санитарной очистки территории отходов привлечена специализированная техника – ломовоз, – сообщил регоператор ТКО Смоленской области.

К настоящему моменту на полигон уже вывезли более 25 тонн мусора, работы продолжаются.

Ранее Поле Памяти начали благоустраивать в Духовщинском районе. Планируется провести ремонт пешеходных дорожек с заменой бордюрных камней, обновить постамент памятника воинам 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии, освобождавшей озёрненскую землю, отремонтировать ступени и подпорные стены памятника (подробнее).