В Смоленске МЧС выехал на место массового ДТП

Последствия массового ДТП пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

На улице Дзержинского в центре Смоленска случилось жёсткое массовое ДТП около 10 часов вечера, 14 июня.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 24-летний мужчина за рулём автомобиля ИЖ вылетел на встречку и столкнулся с двумя иномарками. Легковушкой Renault Megane управлял смолянин 19 лет, а за рулем Volkswagen Polo находился мужчина 42 лет.

Также стало известно, что на месте случившегося понадобилась помощь пожарных. Ликвидацией последствий ДТП занимались 4 человека личного состава.

В результате случившегося пострадал только 24-летний водитель автомобиля ИЖ: он жаловался на головокружение.

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