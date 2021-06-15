Смолянка поверила мошеннику и перевела 100 тысяч рублей на "безопасные счета"

Дистанционные мошенники обогатились на 100 тысяч рублей за счёт смоленской пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Местная жительница 1952 года рождения обратилась в полицию и пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Человек на другом конце трубки сообщил, что денежными средствами пенсионерки пытаются завладеть злоумышленники.

По словам мошенника, для защиты счета необходимо оформить потребительский кредит на своё имя на сумму 100 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасные счета». Поверив сказанному, женщина оформила кредит и перевела деньги на предоставленные ей абонентские номера. Через некоторое время гражданка поняла, что её обманули мошенники, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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