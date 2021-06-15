Почти 700 населённых пунктов в Смоленской области газифицируют

В Смоленской области бесплатно газифицируют населенные пункты. Фото: Павел КЛОКОВ

Губернатор Алексей Островский рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте» о кампании бесплатной газификации населённых пунктов и домов на территории региона.

По предварительной информации, сейчас в области догазификации подлежат 686 населенных пунктов. Под условия программы подпадают около 24 тысяч частных домовладений.

-На данный момент с целью определения масштаба работ и объемов финансирования, необходимого для их выполнения, сотрудники АО "Газпром газораспределение Смоленск" совместно с муниципалитетами уже формируют списки населенных пунктов и домов для подведения газа от уличного газопровода к границам земельных участков. Ожидаем, что эта работа будет завершена в течение ближайших недель, - рассказал губернатор.

Напомним, Президент Владимир Владимирович Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Соответствующее поручение было дано Правительству совместно с регионами и иными заинтересованными структурами в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию в апреле этого года.

Губернатор отметил, что ранее действовавшие правила, когда за подводку газа к участку платили сами жители, существенно «тормозили» темпы газификации в том числе и в нашем регионе.