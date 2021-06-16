Смолянин получил 1,5 года тюрьмы за превышение самообороны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Смолянин возвращался домой и попал в поле зрения трех незнакомцев. Один из них сделал замечание мужчине по поводу его внешнего вида. Смолянин не стал вступать в диалог с незнакомцами и зашел в подъезд, но те проследовали за ним. На лестничной клетке мужчины ударили обвиняемого, после чего тот достал из кармана нож и ударил одного из мужчин.

Как в последствии выяснится, удар оказался смертельным.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Также в пользу потерпевшей в счет компенсации морального и материального вреда выплачено более 700 тысяч рублей.