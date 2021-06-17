Королевский бастион в Смоленске продолжает разрушаться. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" Инстаграм.

Королевский бастион стал темой для обсуждений среди жителей города, когда на одном из участков объекта случилось ЧП. На территории появилась яма, которую прикрыли сеткой и досками.

– Сначала закрыли какими-то цветными оградами и лентами, теперь ещё это... Две доски и сетка? Вся безопасность? – возмутились смоляне в социальных сетях.

По данным ГУ Смоленской области по культурному наследию, Королевский бастион включен в реестр федерального имущества, но пользователь у него отсутствует. Проход на объект закрыт с 16 февраля 2018 года, над ним утверждено охранное обязательство. За территорией ведётся еженедельное наблюдение, но сейчас часть истории рассыпается на глазах — яма посреди пешеходной тропинки прикрыта лишь сеткой и досками. Из-за отсутствия устойчивой конструкции, место становится потенциально опасным для смолян.