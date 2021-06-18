Смолян привлекли к «уголовке» за управление авто в состоянии опьянения

Смолян привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Первый пьяный водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Шевченко в Смоленске. Ранее судимый местный житель 1977 года рождения по внешним признакам находился за рулем в состоянии опьянения. При проверке по базам данных полицейские установили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за «пьяную езду» и был лишён прав.

Второй нарушитель 1983 года рождения был остановлен в Печерске, на улице Минская. Он также по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, и он также был ранее судим за подобное деяние.

«В настоящее время в отношении подозреваемых подразделениями дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет», - добавили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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