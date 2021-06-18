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Происшествия18 июня 2021 10:06

За сутки в Смоленской области обнаружено 7 взрывоопасных предметов

Все найденные предметы сохранились со времён ВОВ
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области обнаружили взрывоопасные предметы со времён ВОВ. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Смоленской области обнаружили взрывоопасные предметы со времён ВОВ. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

За 17 июня в регионе было обнаружено 7 взрывоопасных предметов, сохранившихся со времён ВОВ. Заявки о них поступали в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В частности, речь шла о:

г. Ярцево, ул. Металлургов, д. 44: ручная граната Ф-1 – 1 шт.

Ельнинский район, д. Поповка: минометные мины калибра 82 мм – 2 шт.

Краснинский район, д. Марково: минометные мины калибра 82 мм – 4 шт.

Специалисты ведомства изъяли и уничтожили все найденные боеприпасы.

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