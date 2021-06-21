В Смоленской области столбики термометров поднимутся 21 июня до +33 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Смоленского ЦГМС, 21 июня в регионе будет как-никогда жарко – днем столбики термометров в отдельных районах поднимутся до +33 градусов. Ожидается переменная облачность, осадкой не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. В ночное время будет +17 - +18 градусов.

Смолян просят соблюдать осторожность, отдыхая на воде.

Ранее тела двух мужчин достали из озер в Смоленской области. Обе трагедии произошли днем в воскресенье.