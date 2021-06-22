Жилой дом полностью сгорел в Вяземском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл днём, 21 июня, в деревне Бобосовка. Спасателей вызвала соседка, заметившая огонь.

– Хозяйка соседнего дома увидела, как из-под крыши вырываются языки пламени, не растерялась и сразу же вызвала пожарных. Женщина побежала к хозяину дома, который находился на своем приусадебном участке и не видел разгорающийся огонь. Пламя стремительно распространялось по деревянной постройке, мужчина лишь успел вынести из дома некоторые вещи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Огонь удалось потушить за несколько часов, дом уничтожен полностью. По мнению специалистов, возможная причина пожара – электротехническая.

Ранее "КП" писала, что под Смоленском полностью сгорела пилорама. Огонь тушили две автоцистерны.