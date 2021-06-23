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Здоровье23 июня 2021 8:15

Почти 4 тысячи смолян находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Большая часть из них на самоизоляции
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Несколько тысяч смолян находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса.

Несколько тысяч смолян находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 22 июня на территории Смоленской области зарегистрировано 33 043 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 13 604 - в областном центре, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Количество выздоровевших смолян на сегодняшний день - 30 755 человек. Также стало известно, что на территории региона зафиксировано 1084 случая с летальным исходом.

Сутки ранее в общей сложности в регионе под меднаблюдением находились 3 943 человека, из них 2927 - в режиме самоизоляции, 1016 - в стационаре.

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