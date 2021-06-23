Погоню за браконьерами устроили сотрудники «Смоленского Поозерья». Фото: пресс-служба национального парка «Смоленское поозерье».

Госинспектора в сфере охраны природы и полицейские устроили погоню и поймали подозреваемых в браконьерской ловле рыбы на озере Дго в национальном парке Смоленской области.

О случившемся рассказал замдиректора «Смоленского поозерья» Георгий Рагонский.

«Ранним утром 18 июня сотрудники государственной инспекции в области охраны окружающей среды на территории национального парка «Смоленское Поозерье» заметили на глади озера Дго деревянную лодку, которая направлялась к берегу. Стоит заметить, что появление сотрудников национального парка в данное время и в данном месте не было случайным – этому предшествовала определённая оперативная работа. Не было секретом для госинспекторов и то, что в лодке, с большой долей вероятности, будут находиться запрещённые орудия рыбной ловли и незаконно добытая продукция», - сообщил замдиректора.

Сотрудники парка наблюдали за лодкой, в которой находились двое местных мужчин. Когда лодка причалила к берегу, специалисты начали скрытно подходить к браконьерам.

«Но как оказалось, не только сотрудники парка находились на берегу в столь ранний час. За всем происходящим из ближайших кустов внимательно смотрела жительница деревни Михайловское гражданка Д. И, вероятнее всего, не просто смотрела, а обеспечивала своего рода безопасность браконьеров. Заметив госинспекторов, она начала громко кричать мужчинам, находящимся в лодке, чтобы они быстро уплывали. И мужчин не пришлось долго упрашивать – лодка стремительно отплыла от берега и заскользила по озёрной глади в направлении противоположного берега», - добавил Георгий Рагонский.

Сотрудникам удалось оперативно достать из кузова авто моторную лодку и помчаться за преступниками. После поимки преступников, в их лодке инспекторы обнаружили два мешка сетей с пойманной рыбой, палатку, одежду и личные вещи. В мешках находилось более полукилометра сетей и около 30 килограммов рыбы. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Нарушителями оказались два жителя деревни Михайловское. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.