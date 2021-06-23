В Смоленском районе полностью сгорел дачный дом

В Смоленской районе огнём уничтожен дом. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

22 июня в шестом часу вечера загорелся дачный дом в деревне Остров Смоленского района. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, хозяйка дома и соседи пытались потушить строение подручными средствами, но огненная стихия была сильнее.

«На помощь прибыли огнеборцы 71 пожарной части ППС и 7 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, строение было полностью уничтожено огнем. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить», - рассказали в ведомстве.

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