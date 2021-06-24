В Смоленске нетрезвый мужчина угнал покататься открытый «ВАЗ». Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Инцидент произошел накануне в поселке Вишенки. 38-летний хозяин «ВАЗ-210740» приехал к дому и оставил машину с ключами зажигания открытой. Вернувшись, мужчина не обнаружил своего авто и обратился в полицию. Угонщика остановили на одной из улиц Смоленска.

– Задержанным оказался неработающий житель Краснинского района 1988 года рождения. Мужчина пояснил, что увидел оставленное без присмотра транспортное средство, после чего сел в автомобиль и решил покататься, но вернуть угнанный автомобиль он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

В отношении подозреваемого составлен протокол за «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», а также возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.

Ранее "КП" писала, что на улице Николаева в Смоленске отремонтируют остановку после ДТП. Работы планируют выполнить в течение нескольких дней.