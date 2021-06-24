Фугасную мину обезвредили в Вяземском районе. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В среду, 23 июня, специалисты аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» уничтожили реактивную фугасную мину 280 калибра времён войны. Взрывоопасный предмет нашли на 233 км автодороги М-1, в реке Бебря Вяземского района.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области установлен рекорд максимальной температуры. Такая погода в регионе продлится еще несколько дней, как отметили специалисты центра погоды «Фобос», жара в Смоленске побила максимум 1964 года.