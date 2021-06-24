14-летняя девочка утонула на глазах у взрослых в Смоленской области. Фото: Михаил Фролов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла вечером в среду, 23 июня. Как сообщили в региональном управлении СК России, девочка приехала на каникулы к своей тёте в деревню Пепелевка Монастырщинского района. Вечером школьница вместе с родственницей и знакомыми решила искупаться в реке. На какой-то момент девочка скрылась под водой.

– Присутствующие при этом взрослые начали искать несовершеннолетнюю и, когда извлекли ее тело из воды, стали оказывать первую медицинскую помощь, но это никаких результатов не принесло, – сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

По уголовному делу назначена судмедэкспертиза, точная причина смерти ребёнка устанавливается.

Ранее "КП" писала, что под Смоленском брат зарезал родственника во время ссоры. 33-летний мужчина умер в больнице.