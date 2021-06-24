Возможные останки древней церкви обнаружили в центре Смоленска. Фото: Михаил ЕФИМКИН

На улице Октябрьской революции в выкопанной для ремонта яме глубиной около полутора метров обнаружили несколько рядов крупных камней, скреплённых строительным раствором. Смоленские историки предполагают, что каменная кладка может быть фундаментом церкви Ильи Пророка, построенной в 1787 году. Ученые уверены, что находка требует изучения.

Найденный фрагмент здания действительно мог принадлежать Ильинской церкви 18 века, которая была закрыта в 20-е годы по постановлению городских властей. Храм снесли в 1933, а на этом месте, возможно, находился его алтарь.

Кандидат исторических наук Демьян Валуев напомнил, что смоленский исследователь Иван Хозеров до войны, также изучая смоленские раскопы, обнаружил плинфу – особый кирпич для строительства в Древней Руси. Это значит, что фундамент может принадлежать ещё более старой постройке, на месте которой позже стояла церковь.

– Фундамент постройки, которая предшествовала Ильинской церкви XVIII века. Потому что выше этого фундамента мы видим кладку булыжной мостовой. Совершенно очевидно, что к моменту строительства Ильинской церкви данное здание уже не существовало, – рассказал историк.

Если предположение об Ильинской церкви правильное, то это юго-западный угол этого здания. По сторонам света фундамент ориентирован так, как и должен стоять храм.

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