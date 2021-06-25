Две мемориальные доски планируют установить в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

Две мемориальные доски планируют установить на фасадах домов, где жили лауреат многочисленных литературных премий, член Союза писателей России Юрий Пашков (улица Кирова, 27а) и смоленский политик Владимир Прохоров (3-я линия Красноармейской Слободы, 21).

Решение об увековечении памяти Почётных граждан города рекомендовали принять горсовету депутаты, входящие в состав комиссии по социальной сфере.

Председатель комиссии Раиса Дижиченко отметила, что «такие инициативы важны для города, поскольку смоляне и гости нашего областного центра получают возможность лучше знать историю Смоленска и его выдающихся граждан».

Вопросы будут рассмотрены на очередной сессии.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске благоустройство сквера имени Клименко выполнено на 50 процентов. Рабочие готовят основание под покрытие.