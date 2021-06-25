Общественники проверили ход работ по ремонту дороги в Смоленской области. Фото: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор".

В настоящее время на объекте работает 30 единиц различной техники.

– Работа идет в хорошем темпе, две смены рабочих трудятся в круглосуточном режиме, –отметил модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Николай Яров. – Все работы выполняют качественно и с соблюдением всех технологий, так что, уже совсем скоро автомобилисты будут въезжать в Россию по отремонтированной дороге.

Компанией-подрядчиком является «Дорожно-строительный трест №1» из Витебска. Сейчас бригады завершают фрезерование полотна и занимаются выравнивающим слоем асфальтобетонного покрытия. Далее подрядчик будет проводить работы по устройству верхнего слоя и обустраивать обочины.

Также стал известен ход благоустройства двора по улице Октябрьской революции в Смоленске.Территория ремонтируется в рамках программы «Комфортная городская среда».