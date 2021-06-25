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Здоровье25 июня 2021 12:31

В Смоленской области число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 1095

В регионе продолжает стремительно расти заболеваемость
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 1095.

В Смоленской области число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 1095.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 25 июня, на территории Смоленской области выявлен 33 441 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Число погибших выросло до 1095 человек.

Количество выздоровевших смолян на сегодняшний день – 31074. В больницах под меднаблюдением находятся 1092 человека, а 3365 – на самоизоляции. В регионе продолжается вакцинация населения, прививку сделали более 100 тысяч человек.

Ранее департамент Смоленской области по здравоохранению опубликовал фильм, посвященный важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции и вакцинации.