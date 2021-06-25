Водитель Hyundai Solaris пострадал в ДТП с грузовиком в Смоленске. Фото:пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

В четверг, 24 июня, на Витебском шоссе произошла авария. В 16:25 водитель Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с «Газелью», которой управлял 35-летний мужчина.В пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области сообщили, что в результате аварии, водитель «Соляриса» получил ранения.

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