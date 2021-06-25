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Происшествия25 июня 2021 13:12

Водитель Hyundai Solaris пострадал в ДТП с грузовиком в Смоленске

Мужчина выехал на встречку и влетел в «Газель»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель Hyundai Solaris пострадал в ДТП с грузовиком в Смоленске. Фото:пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Водитель Hyundai Solaris пострадал в ДТП с грузовиком в Смоленске. Фото:пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

В четверг, 24 июня, на Витебском шоссе произошла авария. В 16:25 водитель Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с «Газелью», которой управлял 35-летний мужчина.В пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области сообщили, что в результате аварии, водитель «Соляриса» получил ранения.

Ранее "КП" писала, что Смолянка перевела более полмиллиона рублей мошеннику. Неизвестный предложил женщине взять кредит и перевести деньги на «безопасные счета».