36 тысяч саженцев голубики посадят в Смоленской области. Фото: Безбородкова Кристина

О ходе реализации инвестпроекта рассказал гендиректор «Русской торфяной компании» Сергей Мерзляков на встрече с губернатором Алексеем Островским. Компания занимается производством торфопродуктов, а в этом году их дочерняя структура планирует начать выращивать голубику. Под ее саженцы задействуют 45 га земли, еще два – под питомник для агрогородка, и 5 га под систему дорог, полива, искусственный водоем и торговую площадку. Ожидается, что в этом году будут высажены первые 36 тысяч саженцев.

Ранее смоленский губернатор посетил производство по переработке льна в Рославльском районе.