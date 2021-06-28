В Смоленской области новые больницы перепрофилируют под ковидные госпитали. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

28 июня начнет работу госпиталь на базе Смоленской областной клинической больницы, мощностью 110 коек, сообщает департамент Смоленской области по здравоохранению. Затем под тяжелых больных будут вновь возвращены те учреждения, которые были задействованы в период предыдущих подъемов заболеваемости. Примут пациентов областная больница реабилитации в Сафоново, Хиславичская ЦРБ, противотуберкулезный диспансер, смоленская областная психиатрическая больница и др.

Также будут приняты меры по улучшению оказания медицинской помощи для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Решение об увеличении коечного фонда принято в связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуацией и ежедневным приростом числа заболевших.

Ранее "КП" писала, что 1760 жителей вакцинировались от COVID-19 за сутки в Смоленской области.