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Общество29 июня 2021 8:15

Смолянин отсудил у университета ущерб за поврежденный ветками автомобиль

Машина пострадала во время сильного ветра
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин отсудил у университета ущерб за поврежденный ветками автомобиль.

Смолянин отсудил у университета ущерб за поврежденный ветками автомобиль.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Мужчина требовал от Смоленского университета спорта 85 800 рублей. Однако после экспертизы сумма была сокращена вдвое.

– Дерево, ветки которого причинили ущерб автомобилю истца, находится на участке, находящемся в собственности ФГБОУВО «Смоленский государственный университет спорта», – сообщили в пресс-службе суда. – Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что повреждение машины произошло из-за ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком по своевременному устранению дефектов зеленых насаждений.

Ранее ремонт улицы Маяковского начали в Смоленске. С 28 июня по дороге закрывают движение.