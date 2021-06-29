Стал известен список дворовых территорий, которые благоустроят в 2022 году в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Дворовые территории, которые планируют благоустроить в 2022 году, утвердили в областном центре. Всего на данный момент было рассмотрено 35 заявок, шесть пакетов документов полностью готовы. В их число вошли: ул. Петра Алексеева, дом №8, Юрьева, дом № 3, 5, Маршала Соколовского, дом №22, посёлок Вишенки, дом № 1, Колхозная площадь дом № 6, Николаева, дом № 38а.

Жильцам домов, не вошедших в список, предложили доработать документы. В 2021 году благоустройство проходит по 8 адресам. Здесь заменят асфальт, бордюры, благоустроят входы в подъезды. Ранее «КП» писала, что действие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлили до 2030 года, поэтому возможность попасть в программу и отремонтировать свою дворовую территорию есть у каждого.