Неоднократные штрафы вынудили учредителя закрыть организацию в Смоленской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Организация долгое время не осуществляла свою деятельность, но формально находилась по адресу регистрации. Суд обязал руководителя ликвидировать общество с ограниченной ответственностью за определенный срок, но должник не воспользовался временем. Судебные приставы объяснили мужчине, что за игнорирование требований, его могут привлечь к административной ответственности, а штрафы будут только возрастать.

Не желая нести финансовые потери, должник закрыл организацию и предоставил документы в налоговый орган.

Ранее "КП" писала, что смолянин отсудил у университета ущерб за поврежденный ветками автомобиль. Машина пострадала во время сильного ветра.