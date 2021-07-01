Активная ликвидация борщевика продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На первом этапе обработали 4 гектара территории в Промышленном районе. Дальше, по словам городской администрации, борщевик ликвидируют ещё с 2 гектаров. Сейчас растение уничтожают на Киевском шоссе, въездах в микрорайоны Одинцово и Миловидово.

– Многим может показаться, что сорняк проще и быстрее было бы скосить. Но борщевик — растение многолетнее, и уничтожать его надо с корнем. А в корни специальный раствор может проникнуть только через листья, – сказали специалисты.

Между тем смоляне неоднократно отмечали в соцсетях, что предпринятых мер недостаточно: ядовитое растение уже проникло на улицы города, сорняком начинают зарастать окрестности парков.

Ранее борщевик ликвидировали в районе деревни Михновка Смоленского района.