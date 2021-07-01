В Смоленской области земли обработают гербицидом

С 1 по 31 июля в регионе пройдет наземная обработка охранных зон трассы магистральных трубопроводов и магистральных нефтепродуктопроводов на территории Смоленской области гербицидом «Шквал», сообщает ООО «Транснефть-Балтика». Действующее вещество Имазапир (класс опасности для человека-2, класс опасности для пчел в полевых условиях-3 малоопасный, ограничения лета пчел 6-12 часа, погранично-защитная зона пчел не менее 2-3 км). Сбор грибов, ягод, других дикорастущих растений на обработанных участках запрещен.

Работы проводит подрядная организация: ООО «Развитие».

Телефон для справок: 8-995-401-80-31.